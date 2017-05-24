Детали биографии возможного террориста в Манчестере - 23-летнего Салмана

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди недавно совершил поездку в Ливию. По данным The Times, Абеди уехал в эту страну около трех недель назад и вернулся за несколько дней до теракта, который унес жизни 22 человек.

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The Times ссылается на школьного друга Абеди. По данным издания, цель расследования в настоящее время - установить, мог ли террорист-смертник из Манчестера проходить подготовку в ливийском лагере боевиков.

Другая британская газета Daily Mirror связывает Абеди с еще одним британским джихадистом - вербовщиком из Манчестера Рафаэлем Хости (Абу Кака аль-Британи), который убедил сотни подданных Великобритании отправиться в Сирию и воевать на стороне ИГ*. Хости был убит в мае 2016 года ударом беспилотника, напоминает ТАСС.

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В свою очередь NBC News со ссылкой на неназванного представителя американской разведки сообщает, что

Абеди имел связи с террористической организацией «Аль-Каида»* и проходил подготовку за рубежом.

По данным источника телеканала, за последний год Абеди ездил в Ливию и посещал другие страны. В разведке США считают, что помимо того что Абеди имел явные связи с «Аль-Каидой»*, он мог контактировать с другими террористическими группировками.

Источник отметил, что для создания взорванной Абеди мощной бомбы использовались материалы, которые трудно достать в Великобритании. Этот факт может означать, что у Абеди были сообщники. По словам источника, следователи опасаются, что подозреваемый мог быть членом неизвестной полиции террористической ячейки. Представитель американской разведки также не исключил возможность новых терактов.

Как передает NBC News,

ранее родственники Абеди сообщали британским властям об угрозе, которую он представляет, но к ним не прислушались.

Mirror также указывает, что Абеди вырос неподалеку от школы Whalley Range, где учились сестры-близняшки Сальма и Захра Хэлейн, в возрасте 16 лет отправившиеся в Сирию. Считается, что их подбил на это именно Хости.

Взрыв на крытом стадионе Manchester Arena прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе, когда туда стали выходить посетители концерта. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Среди погибших и пострадавших много подростков.

Полиция объявила, что исполнителем теракта был 23-летний Салман Абеди - родившийся в Великобритании сын беженцев из Ливии.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

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