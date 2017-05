«Так здорово!»: Трамп оставил восторженную надпись в книге отзывов музея Холокоста

«Для меня большая честь быть здесь со своими друзьями. Так здорово, никогда не забудем!», - написал Трамп.

Трамп посетил музей Холокоста «Яд Вашем» в компании с супругой Меланьей, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Президент США зажег Вечный огонь в Зале памяти и возложил цветы к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.

Журналисты, в свою очередь, вспомнили записи, оставленные предыдущими президентами Соединённых Штатов Бараком Обамой в 2013 году и Джорджем Бушем в 2008 году. От послания Трампа они отличаются содержанием, настроением и длиной, отмечает Лайф.

Twitter

@realDonaldTrump @PresidentRuvi This is @realDonaldTrump's message in Yad Vashem's Book of Remembrance. "So amazing + will NEVER FORGET!"

(He forgot: "See you next summer") pic.twitter.com/XcGbR88PXV— Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) 23 May 2017