Составлен рейтинг любимых брендов в Балтии

Согласно проведенному в апреле этого года фирмой «Kantar Emor» исследованию, список любимых брендов в Эстонии, Латвии и Литве по-прежнему возглавляют «Google» и «Swedbank».

«»Google» возглавляет рейтинг брендов в Литве и Эстонии, а «Swedbank» с большим перевесом является лидером в Латвии. В первой десятке стран Балтии всего три общих бренда: «Google», «Swedbank» и «Facebook«», - сообщил эксперт «Emor» Айвар Воог.

Часть брендов обладает сильной позицией в основном в двух странах - например, «Telia» входит в общую десятку и в Эстонии, и в Литве. «Maxima» отдают предпочтение главным образом в Литве и Латвии, а в Эстонии бренд «Maxima» вышел из первой десятки и занял 14-е место. «Gmail» предпочитают в Эстонии и Литве, но в Латвии вместо него чаще пользуются «Inbox.lv». «Youtube» отдают больше предпочтения в Эстонии и Литве, а в Латвии он находится на 11-м месте.

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Эксперт «Emor» Катрин Мяннасте добавила, что большинство брендов, возглавляющих рейтинг в странах Балтии, являются специфичными всего для одной страны. «Стоит отметить производителей кондитерских изделий в Эстонии и Латвии «Kalev» и «Laima», которые десятилетиями возглавляют рейтинг предпочтений потребителей. В Литве нет такого же популярного кондитерского бренда с многолетней историей. Самый интересный результат литовского рейтинга - поднявшийся всего за один год работы до 7-й позиции «Lidl», что говорит о соответствии этого бренда ожиданиям в Литве» - сказала Мяннасте.

Опрос проводился среди населения Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте 15-74 лет. Размер выборки составил не менее 1000 человек из каждой страны. Опрос прошел в апреле 2017 года. Список брендов составлен на основе анализа прошлого рейтинга брендов. В каждой стране в исследовании участвовало около 150 брендов. В первом туре респондентам показывали случайно составленные комплекты из логотипов и названий 30 брендов и просили выбрать до пяти наиболее предпочтительных. Во втором туре респонденты выбирали из 25 выбранных брендов до 5 самых любимых.