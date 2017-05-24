Подготовка к саммиту G7: в городок с 11 тыс. жителей стянули 7 тыс. силовиков

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В сицилийском городе Таормина, где 26 и 27 мая пройдет саммит стран Большой семерки (G7), предприняты беспрецедентные меры безопасности, передает AFP.

«В пятницу и субботу над Таорминой будут летать дроны, а армия изолирует город», – сообщает агентство.

Около семи тысяч сотрудников сил безопасности будут патрулировать улицы городка, в котором живут всего лишь 11 тысяч человек.

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Также будут привлечены около 170 врачей, медсестер и фельдшеров вместе с семью спасательными вертолетами. Подготовлен и план против любой возможной атаки, включая химическую и биологическую.

Ожидается, что на саммит G7 прибудут около 20 делегаций. К странам Большой семерки присоединятся представители ЕС, МВФ, а также делегации из Эфиопии, Кении, Нигера, Нигерии и Туниса. Саммит будут освещать почти 4000 журналистов.

Как сообщал Корреспондент.net, с 10 мая Италия приостановила действие Шенгенского соглашения об открытых границах и ввели временный контроль до 30 мая. Это связано с проведением саммита Большой семерки в Таормине. При себе нужно иметь удостоверение личности или паспорт, чтобы пересечь итальянскую границу.


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