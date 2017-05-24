Генсек НАТО подтвердил вступление Черногории в июне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черногория официально станет 29-м членом альянса уже в начале июня текущего года.

«Ожидаем, что она станет 29-м членом НАТО в начале июня», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, страны НАТО в ходе саммита, запланированного на 25 мая, проведут переговоры с премьер-министром Черногории Душко Марковичем.

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Генсек также отметил, что страны НАТО не планируют обсуждать на саммите усиление присутствия в Восточной Европе.

Вместе с тем НАТО, по его словам, приветствует предложенный администрацией президента США Дональда Трампа проект бюджета, предполагающий увеличение оборонного бюджета страны в Европе на 40%.

12 мая все 28 стран в составе НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в союз. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что вступление в альянс принесет стране и Балканам в целом стабильность, а также экономическую выгоду.

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