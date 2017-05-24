В рамках расследования теракта на концерте в Манчестере, где при подрыве смертника погибли 22 человека, задержаны трое мужчин. Их подозревают в причастности к совершению террористического акта.

Задержание проходило в Южном Манчестере, сообщила местная полиция в Twitter. Также в микроблоге говорится, что днем в среду полиция проводит обыск по некоему адресу в центре города. «Обыск продолжается. В целях безопасности мы ненадолго перекрыли железнодорожную линию, но сейчас она открыта вновь», - уточняется в сообщении.

Кроме того, на второй день после трагедии полиции удалось установить личности всех погибших при взрыве на стадионе «Манчестер Арена». «Мы связались со всеми семьями, и наши специально обученные офицеры поддерживают их», - говорится в Twitter полиции Манчестера.

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Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix







По данным стражей порядка, учитывая число жертв теракта, судебно-медицинская экспертиза займет четыре-пять дней. После этого, как ожидается, будет представлен отчет судмедэксперта, а также официально назовут имена погибших. Пока известно, что среди жертв оказалась супружеская пара из Польши. Об этом сообщил МИД республики.

Ранее сегодня в лондонском аэропорту Станстед по подозрению в подготовке терактов задержали 37-летнего мужчину, направлявшегося в Сирию через Турцию. При этом отмечалось, что задержание не связано со взрывом в Манчестере.











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Исполнителем теракта полиция ранее объявила 22-летнего Салмана Абеди - родившегося в Великобритании сына беженцев из Ливии.

СМИ выяснили, что незадолго до того, как устроить взрыв на концерте, смертник побывал на родине своих предков.

Газета Daily Mirror написала о связи Абеди еще содним британским джихадистом - вербовщиком из Манчестера Рафаэлем Хости (Абу Кака аль-Британи), который убедил сотни подданных Великобритании отправиться в Сирию и воевать на стороне «Исламского государства». А телеканал NBC News сообщил о связях смертника с «Аль-Каидой», ссылаясь на представителей американской разведки.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел вечером 22 мая после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало в фойе, куда выходили зрители.

Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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