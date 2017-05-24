Учения в Эстонии: мужчина открыл стрельбу по военнослужащим

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина (Эстония) произошел конфликт между участвовавшими в учениях «Весенний шторм» военнослужащими и местным жителем, который схватился за оружие.

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Охепалу в волости Кадрина 56-летний мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, угрожает находящимся на его территории военнослужащим. Также сообщалось, что мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, сообщила Postimees пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Подробности происшествия выяснит следствие. Пока полиция не может подробно комментировать произошедшее.

Начато уголовное производство по статье о тяжелом нарушении общественного порядка. В качестве наказания за это предусматривается штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

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