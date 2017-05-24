Полиция Британии: Теракт в Манчестере организовала преступная сеть

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Теракт в Манчестере организовала преступная сеть. К такому выводу пришли в британской полиции, пишет The Guardian.

Еще по этой теме

«Очевидно, что это сеть, мы продолжаем расследование», — заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс. По его словам, нет сомнений, что подозреваемый в подрыве бомбы Салман Абеди действовал не один.

К настоящему моменту по делу о теракте проходят четыре человека, все они задержаны.

В том числе британская полиция арестовала брата предполагаемого террориста Абеди. По данным Associated Press, информацию об аресте Исмаила Абеди подтвердил отец обоих мужчин Рамадан Абеди. Он добавил, что не верит в то, что его дети причастны к совершению теракта и связаны с террористическими группировками.

Реклама

«Мы не верим в убийство невинных. Это не мы», — заявил отец предполагаемого исполнителя теракта. По его словам, Абеди собирался поехать в Саудовскую Аравию, откуда затем он должен был отправиться в Ливию, чтобы провести священный для мусульман месяц Рамадан в кругу семьи.

В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте0

В то же время представитель американской разведки сообщил телеканалу NBC News, что

«члены семьи террориста в прошлом предупреждали спецслужбы о том, что он опасен».

Утро после кровавой ночи в Манчестере

Фото: Утро после кровавой ночи в Манчестере0

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По данным полиции, террористом-смертником, который привел в действие бомбу, оказался 22-летний Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Еще по этой теме
Во время теракта в Манчестере в зале находилась девочка из Латвии

Во время теракта в Манчестере в зале находилась девочка из Латвии

Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

Родители обратились к соцcетям в поисках детей, пропавших после теракта в Манчестере

Свидетельницей теракта в Манчестере стала 16-летняя школьница из Латвии

Свидетельницей теракта в Манчестере стала 16-летняя школьница из Латвии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 1100 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах Wo&Men

Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8 Hi-Tech

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 