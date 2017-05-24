Полиция Британии: Теракт в Манчестере организовала преступная сеть

Теракт в Манчестере организовала преступная сеть. К такому выводу пришли в британской полиции, пишет The Guardian.

«Очевидно, что это сеть, мы продолжаем расследование», — заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс. По его словам, нет сомнений, что подозреваемый в подрыве бомбы Салман Абеди действовал не один.

К настоящему моменту по делу о теракте проходят четыре человека, все они задержаны.

В том числе британская полиция арестовала брата предполагаемого террориста Абеди. По данным Associated Press, информацию об аресте Исмаила Абеди подтвердил отец обоих мужчин Рамадан Абеди. Он добавил, что не верит в то, что его дети причастны к совершению теракта и связаны с террористическими группировками.

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«Мы не верим в убийство невинных. Это не мы», — заявил отец предполагаемого исполнителя теракта. По его словам, Абеди собирался поехать в Саудовскую Аравию, откуда затем он должен был отправиться в Ливию, чтобы провести священный для мусульман месяц Рамадан в кругу семьи.

























Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix







В то же время представитель американской разведки сообщил телеканалу NBC News, что

«члены семьи террориста в прошлом предупреждали спецслужбы о том, что он опасен».































Aizvērt Утро после кровавой ночи в Манчестере AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По данным полиции, террористом-смертником, который привел в действие бомбу, оказался 22-летний Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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