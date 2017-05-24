В Германии на фестиваль тяжелой музыки проведут отдельный пивопровод

Посетителей немецкого музыкального фестиваля Wacken Open Air будут снабжать пивом по подземному трубопроводу. Об этом сообщает DW.

Как уточняется, сеть труб, по которым пиво будут подавать на фестиваль, проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Длина пивопровода составит около семи километров.

До этого пиво ежедневно привозили на грузовых автомобилях, а затем распределяли среди участников в бочках.

Организаторы мероприятия утверждают, что трубопровод позволит обойтись без грузовиков, которые повреждают почву и мешают использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях.

Реклама

Wacken Open Air считается крупнейшим в мире фестивалем тяжелой музыки. Каждый год его посещают около 75 тысяч человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива. В этом году Wacken Open Air начнется 3 августа и продлится до 5 августа.