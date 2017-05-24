В Британии после теракта повысили уровень угрозы до критического

 

Фото: OLI SCARFF / AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня угрозы с «серьезного» до «критического», так как «следующая атака может быть неизбежна». Теперь к охране крупных мероприятий привлекут военных, пишет The Guardian. По словам корреспондента Guardian Алана Трэвиса, полицейские патрули усилят до 5 тыс. военных.

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После произошедшего в Манчестере теракта, жертвами которого стали 22 человека, премьер Британии Тереза Мэй провела два срочных совещания. По итогам последнего она приняла решение ввести новые меры по обеспечению безопасности в стране.

Так, уровень террористической угрозы в Великобритании повышается до «критического» — этот уровень угрозы означает, что новая атака ожидается в ближайшее время.

Предыдущий уровень угрозы — серьезный — был введен в 2014 году и обозначал, что риск теракта оценивался как вероятный.

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В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте0

Мэй подтвердила сообщения полиции о том, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, родившийся в Британии. Она отметила, что в стране могут находиться предполагаемые сообщники террориста.

Утро после кровавой ночи в Манчестере

Фото: Утро после кровавой ночи в Манчестере0

Взрыв прогремел в ночь вторник на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в основном молодые люди и дети, до 120 человек пострадали.

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