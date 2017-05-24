СМИ: НАТО присоединится к войне в Сирии и Ираке

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Франция и Германия 25 мая подпишут договор о присоединении НАТО к борьбе с «Исламским государством» в Сирии и Ираке, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«НАТО как институт присоединится к коалиции. Вопрос в том, является ли это символическим жестом для США. Франция и Германия полагают, что это так», - рассказал один из дипломатов.

Отметим, что в начале этого месяца генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об участии солдат НАТО в сирийском конфликте не рассматривается.

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