Папа Римский и Трамп обменялись подарками

Президент США Дональд Трамп побывал в среду, 24 мая, на аудиенции у Папы Римского Франциска. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Глава католической церкви и президент США разговаривали наедине 30 минут, после чего Франциск встретился и с сопровождающими президента лицами, среди которых были супруга и дочь Трампа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Президент США и понтифик обменялись подарками. Франциск подарил Трампу медаль с оливковой ветвью, отметив, что это символ мира. Трамп, со своей стороны, подарил сборник книг борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Кроме того, Папа Римский передал Трампу свою энциклику, посвященную защите окружающей среды – политике, от которой американский президент решительно отошел, отменив ряд природоохранных законов своего предшественника Барака Обамы.

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О содержании переговоров не сообщается.

Наблюдатели отметили, что после встречи Франциск выглядел непринужденнее, чем до нее.

На фотосессии перед аудиенцией Папа смотрел в пол, в то время как Трамп улыбался в объективы фотокамер.

После аудиенции понтифик улыбался и шутил. «Чем вы его кормите?» – спросил он у Мелании Трамп. «Пиццей», – улыбнулась жена Трампа, которая, как и дочь президента Иванка, в соответствии с дресс-кодом Ватикана появилась на аудиенции в черном платье и черной кружевной мантилье.

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