Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%

Окончательная версия причин катастрофы Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99%. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации.
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«Конечно, нам важно узнать действительно, поэтому мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы.
Но этот один процент, который нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми... Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и огласим окончательную версию», - цитирует Шойгу ТАСС.
Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера.
На борту самолета находились 92 человека
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