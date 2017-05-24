Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%

 

Фото: Artur Lebedev/TASS/Scanpix

Окончательная версия причин катастрофы Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99%. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации.

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«Конечно, нам важно узнать действительно, поэтому мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы.

Но этот один процент, который нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми... Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и огласим окончательную версию», - цитирует Шойгу ТАСС.

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Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера.

На борту самолета находились 92 человека

- военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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