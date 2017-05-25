В ходе беспорядков в Венесуэле погибли свыше 50 человек

 

Фото: AP/Scanpix

С начала апреля в Венесуэле не прекращаются акции протеста, иногда перерастающие в столкновения с полицией и беспорядки. В общей сложности за данный период погибли 55 человек, сообщила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас, передает ТАСС.

Еще по этой теме

Среди погибших 52 гражданских лица и трое сотрудников правоохранительных органов. Травмы различной степени тяжести получили около тысячи человек, в том числе 229 силовиков.

По информации Диас, правоохранительные органы возбудили свыше 1,4 тыс. уголовных дел, из которых 1,3 тыс. — за преступления против личности. К ответственности также привлечены 19 полицейских и военнослужащих.

Реклама
Массовые беспорядки в Венесуэлле

Фото: Массовые беспорядки в Венесуэлле0

Согласно подсчетам неправительственных организаций,

число задержанных с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

Поводом акций протеста в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Еще по этой теме
Новые столкновения в Венесуэле: более 160 пострадавших

Новые столкновения в Венесуэле: более 160 пострадавших

В Венесуэле оппозиция готовится выйти на «Марш дерьма» со «снарядами» из фекалий

В Венесуэле оппозиция готовится выйти на «Марш дерьма» со «снарядами» из фекалий

В Венесуэле возобновились кровавые беспорядки

В Венесуэле возобновились кровавые беспорядки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 600 EUR

reklama.vesti.lv

Apple приступила к тестированию технологии 5G Hi-Tech

Apple приступила к тестированию технологии 5G

Уличная мода Парижа: французский шарм при любой погоде Wo&Men

Уличная мода Парижа: французский шарм при любой погоде

Как правильно готовить грибы, чтобы это было полезно Wo&Men

Как правильно готовить грибы, чтобы это было полезно

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians Hi-Tech

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8 Hi-Tech

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8

За рубежом

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 