Авиакомпания отправила пассажирке письмо с нецензурными выражениями

Британская пассажирка получила письмо с нецензурными выражениями от сотрудников клиентской службы авиакомпании Emirates.
Как пишет газета The Independent, женщина запросила у перевозчика компенсацию в размере 600 евро за задержку рейса Манчестер — Дубай и получила электронное письмо от Emirates с подтверждением того, что ее заявка будет удовлетворена.
Однако
позднее пассажирке пришло еще одно сообщение, содержащее матерное ругательство в теме письма и в его тексте.
Женщина обратилась с жалобой в авиакомпанию. Emirates извинились перед Финч за этот случай. Там объяснили, что сообщение было частью служебной переписки и никоим образом не касалось ни ее, ни других пассажиров.
Женщина получила письмо случайно, так как ее электронной адрес по ошибке указали в копии.Еще по этой теме