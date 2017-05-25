Авиакомпания отправила пассажирке письмо с нецензурными выражениями

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Британская пассажирка получила письмо с нецензурными выражениями от сотрудников клиентской службы авиакомпании Emirates.

Как пишет газета The Independent, женщина запросила у перевозчика компенсацию в размере 600 евро за задержку рейса Манчестер — Дубай и получила электронное письмо от Emirates с подтверждением того, что ее заявка будет удовлетворена.

Однако

позднее пассажирке пришло еще одно сообщение, содержащее матерное ругательство в теме письма и в его тексте.

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Женщина обратилась с жалобой в авиакомпанию. Emirates извинились перед Финч за этот случай. Там объяснили, что сообщение было частью служебной переписки и никоим образом не касалось ни ее, ни других пассажиров.

Женщина получила письмо случайно, так как ее электронной адрес по ошибке указали в копии.

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