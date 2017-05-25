СМИ: РФ хотела влиять на Трампа через советников

 

Фото: AP/Scanpix

Разведка США собирала прошлым летом сведения о том, что высокопоставленные российские политики и представители спецслужб якобы планировали повлиять на Дональда Трампа через его советников, утверждает The New York Times со ссылкой американских чиновников.

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По данным анонимных источников газеты, «в разговорах (российских официальных лиц − ред) речь шла о Поле Манафорте, возглавлявшим кампанию Трампа в то время, и Майкле Флинне, отставном генерале, который консультировал Трампа».

По мнению издания, собранная информация «считалась достаточно надежной для того, чтобы передать ее ФБР, которое в течение этого периода начало контрразведывательное расследование, которое еще продолжается».

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«Однако, остается не ясным, действительно ли российские чиновники пытались напрямую повлиять на Манафорта и Флинна. Оба отрицают любые сговоры с российским правительством по поводу кампании по вмешательству в выборы», − отмечает газета.

Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Флинн и Манафорт являются ключевыми фигурантами расследования «вмешательства» России в ход президентских выборов.

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