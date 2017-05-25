В Манчестере арестовали еще двоих подозреваемых в теракте

 

Фото: AP/Scanpix

Еще двое подозреваемых арестованы в связи с терактом в Манчестере, передает ВВС со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что шестой по счету была задержана женщина. Арест был произведён в ходе спецоперации в районе Блекли на севере Манчестера. Другие подробности не приводятся.

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Седьмой подозреваемый арестован в ходе обысков в городе Нанитон (Уорикшир).

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Также в ходе обысков в Манчестере полиция обнаружила взрывчатку, которая возможно была предназначена для последующих терактов,

передает The Independent со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Одно из взрывных устройств было уничтожено. Правоохранители считают, что участники террористической сети могли подготовить еще несколько устройств. Ранее сообщалось, что полиция задержала пятого подозреваемого в организации теракта в Манчестере. Британские правоохранители подтвердили, что взрыв на стадионе Манчестер Арена был организован группой лиц.

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