Британские спецслужбы «в ярости»: СМИ опубликовали фото элементов бомбы из Манчестера

 

Фото: AP/Scanpix

Газета New York Times опубликовала на своем сайте фотографии элементов бомбы, которую привел в действие смертник во время теракта в Манчестере, когда погибли 22 человека. Как утверждает газета, элементы - взрыватель и батарейка - были нетипичными.

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Газета также приводит некоторые данные британских спецслужб, занимающихся расследованием террористической атаки: например, пишет, что смертник Салман Абеди держал взрыватель в левой руке, а его тело взрывной волной отбросило ко входу в зал Manchester Arena.

Фото: AFP/Scanpix

Помимо взрывателя и батарейки, опубликовано фото разорванного голубого рюкзака фирмы Karrimor, в котором, по-видимому, Абеди и прятал бомбу.

Фото: AFP/Scanpix

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Британская газета The Independent пишет, что публикация фотографий, которые британские следователи передали коллегам в США, привела Лондон «в ярость». При этом утечка произошла спустя несколько часов после того, как глава МВД Великобритании Эмбер Радд предостерегла Штаты от передачи в СМИ деталей произошедшего у Manchester Arena.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.

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