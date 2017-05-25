Британские спецслужбы «в ярости»: СМИ опубликовали фото элементов бомбы из Манчестера

Газета New York Times опубликовала на своем сайте фотографии элементов бомбы, которую привел в действие смертник во время теракта в Манчестере, когда погибли 22 человека. Как утверждает газета, элементы - взрыватель и батарейка - были нетипичными.

Газета также приводит некоторые данные британских спецслужб, занимающихся расследованием террористической атаки: например, пишет, что смертник Салман Абеди держал взрыватель в левой руке, а его тело взрывной волной отбросило ко входу в зал Manchester Arena.

Фото: AFP/Scanpix

Помимо взрывателя и батарейки, опубликовано фото разорванного голубого рюкзака фирмы Karrimor, в котором, по-видимому, Абеди и прятал бомбу.

Фото: AFP/Scanpix

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Британская газета The Independent пишет, что публикация фотографий, которые британские следователи передали коллегам в США, привела Лондон «в ярость». При этом утечка произошла спустя несколько часов после того, как глава МВД Великобритании Эмбер Радд предостерегла Штаты от передачи в СМИ деталей произошедшего у Manchester Arena.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.













































































Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix

















































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







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