Министр: решение Кронберги уйти с должности стало неожиданностью

Решение руководителя Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Илоны Кронберги покинуть должность стало неожиданностью, сказал в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр благосостояния Янис Рейрс.

Кронберга указала личные причины, сказал министр, поэтому он решил в них углубляться.

«Заявление об уходе стало большой неожиданностью. Ее работа оценивалась положительно.

Кронберга пришла в инспекцию в трудный момент, когда каждый месяц происходил громкий скандал, связанный с нарушением прав ребенка», - сказал Рейрс.

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В связи с чем Кронберге приходилось не только вникать в специфику работы учреждения, но и выполнять дополнительные обязанности - возглавлять рабочие группы, чтобы разработать предложения по внесению поправок в законы и наведению порядка в сфере защиты прав детей.

Кронберга подала объемный документ, в котором изложено ее видение ситуации. До осени Министерство благосостояния разработает конкретные предложения по реформе системы.

Как сообщалось, проработав в должности около полугода, Кронберга подала заявление об увольнении. Уже вчера она закончила выполнение служебных обязанностей.

Решение уйти с должности она приняла «в связи с положительным поворотом в личной жизни».