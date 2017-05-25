Министр: решение Кронберги уйти с должности стало неожиданностью

Илона Кронберга
 

Илона Кронберга. Фото: Edijs Pālens / LETA

Решение руководителя Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Илоны Кронберги покинуть должность стало неожиданностью, сказал в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр благосостояния Янис Рейрс.

Кронберга указала личные причины, сказал министр, поэтому он решил в них углубляться.

«Заявление об уходе стало большой неожиданностью. Ее работа оценивалась положительно.

Кронберга пришла в инспекцию в трудный момент, когда каждый месяц происходил громкий скандал, связанный с нарушением прав ребенка», - сказал Рейрс.

Реклама

В связи с чем Кронберге приходилось не только вникать в специфику работы учреждения, но и выполнять дополнительные обязанности - возглавлять рабочие группы, чтобы разработать предложения по внесению поправок в законы и наведению порядка в сфере защиты прав детей.

Кронберга подала объемный документ, в котором изложено ее видение ситуации. До осени Министерство благосостояния разработает конкретные предложения по реформе системы.

Как сообщалось, проработав в должности около полугода, Кронберга подала заявление об увольнении. Уже вчера она закончила выполнение служебных обязанностей.

Решение уйти с должности она приняла «в связи с положительным поворотом в личной жизни».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

ФОТО: Озорная пышка Ребел Уилсон в жизни совсем иная Wo&Men

ФОТО: Озорная пышка Ребел Уилсон в жизни совсем иная

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан Wo&Men

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

ФОТО: Топ-модель предпочитает утренний кофе на балконе топлес Wo&Men

ФОТО: Топ-модель предпочитает утренний кофе на балконе топлес

Госуправление

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 