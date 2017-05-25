НАТО создает новое управление по разведке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Scanpix

В НАТО создается новое управление по разведке. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, управление создается, «чтобы лучше анализировать, понимать и обмениваться разведданными».

«Мы создаем новую ячейку по синтезу разведданных – в целях борьбы с терроризмом,

в том числе и обмена информацией по иностранным боевикам», – сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

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Он отметил, что также будет назначен координатор по борьбе с терроризмом.

Говоря о том, почему НАТО инвестирует больше в коллективную оборону и активизирует присутствие альянса на востоке, генсек отметил, что «это все происходит в результате действий России в Украине».

«Мы посылаем четкий сигнал о том, что нам надо надежное сдерживание, оборона. С другой стороны – нам нужен диалог», – резюмировал Столтенберг.

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