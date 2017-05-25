СБУ объяснила запрет соцсетей на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак объяснил запрет российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

По его словам, администраторы российских соцсетей не реагировали на обращения СБУ относительно функционирования антиукраинских групп.

Глава СБУ добавил, что в Украине еще не разработан механизм блокировки российских интернет-ресурсов, однако процесс уже происходит.

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«Почему закрыли «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и прочее? Скажу, очень просто: это тот механизм, который использует российская идеологическая машина для формирования в сознании граждан того, что им нужно», – отметил Василий Грицак.

Он подчеркнул, что кроме антиукраинских групп в данных российских соцсетях было много порнографического контента, и опасное сообщество «Синий кит», которое подталкивало подростков к самоубийствам.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по блокированию сайтов.

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