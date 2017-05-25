Савченко завявила о готовности баллотироваться в президенты Украины

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее политическое объединение будет участвовать в парламентских выборах, а она сама готова баллотироваться в президенты Украины. Об этом она заявила в интервью польскому изданию «Krytyka Polityczna».

«Я готова взять на себя ответственность за страну и участвовать в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, это так плохо звучит из уст политика», — сказала депутат, отвечая журналисту.



При этом на вопрос, что произошло, что через год после освобождения Савченко из российской тюрьмы ее рейтинг упал с 12% до 1-2%, депутат ответила: «Я не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры»



«Измеряется, вероятно, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я — это две разных вещи», — заявила Савченко.



«Я проверяю свою поддержку, ходя по улице»

, — сказала она и добавила, что были времена «и цветов, и камней», а сейчас она ходит по улицам спокойнее — и люди относятся по-разному.



На замечание, что сперва ее называли героем, а потом — «агентом Кремля», Савченко ответила, что «это не имеет значения», потому что люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды.



«Вот почему в Украине обо мне стали говорить хуже, а в России лучше (за этот год — «Росбалт«)», — добавила Надежда.



Как известно, 25 мая 2016 года Россия отпустила из тюрьмы и отправила в Киев украинского депутата и военную летчицу Надежду Савченко.



Прошлым летом Савченко имела наибольшее доверие избирателей Украины среди политиков (35%-45% по разным опросам). С момента освобождения она вышла из фракции «Батькивщина», которая провела ее в Верховную раду по своему списку, пока Надежда была в российской тюрьме.



Савченко не раз заявляла, что она может принять участие в президентских выборах, если будет такая необходимость и воля избирателей. 13 апреля 2017 года она создала партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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