В Бразилии найден гигантский изумруд весом более 360 кг

 

Фото: Twitter

Гигантский изумруд весом более 360 кг и высотой 1,3 метра обнаружили бразильские шахтеры на глубине 200 метров в шахте Карнаиба. Как сообщает телеканал G1 Globo, шахта расположена в городе Пиндобас в штате Байя.

По данным СМИ, изумруд был продан одному из местных шахтовладельцев, однако его имя не раскрывается. Теперь владелец драгоценности планирует выставить ее на обозрение в музеях и библиотеках.

Twitter

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В 2001 году на территории Бразилии также был найден крупный изумруд. Он был почти на 20 кг тяжелее, а его стоимость составила более $300 млн.

В течение нескольких лет изумруд был предметом спора между правительствами Бразилии и США. Драгоценность осталась в Соединенных штатах.

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