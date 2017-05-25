В Москве предотвратили теракт в общественном транспорте; задержаны 4 человека

В Москве были задержаны четыре члена террористической группы, готовившие теракты на транспорте в российской столице - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФСБ. *Граждане России и стран Центральной Азии, в квартире организовали целую лабораторию по производству взрывчатки. Также силовики обнаружили готовую бомбу и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Отмечается, что исламисты занимались подготовкой терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры в Москве. Руководство группой, входящей в «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии.

Еще по этой теме