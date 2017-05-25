В Москве предотвратили теракт в общественном транспорте; задержаны 4 человека

 

Фото: AFP/Scanpix

В Москве были задержаны четыре члена террористической группы, готовившие теракты на транспорте в российской столице - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФСБ. *Граждане России и стран Центральной Азии, в квартире организовали целую лабораторию по производству взрывчатки. Также силовики обнаружили готовую бомбу и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Отмечается, что исламисты занимались подготовкой терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры в Москве. Руководство группой, входящей в «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии.

Еще по этой теме
Полиция Британии: Теракт в Манчестере организовала преступная сеть

Полиция Британии: Теракт в Манчестере организовала преступная сеть

В Манчестере арестовали еще двоих подозреваемых в теракте

В Манчестере арестовали еще двоих подозреваемых в теракте

Британские спецслужбы «в ярости»: СМИ опубликовали фото элементов бомбы из Манчестера

Британские спецслужбы «в ярости»: СМИ опубликовали фото элементов бомбы из Манчестера


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

Жизнь супруги российского олигарха роскошна до неприличия Wo&Men

Жизнь супруги российского олигарха роскошна до неприличия

Туфли-голуби разлетелись по Сети: не хотите такие? Wo&Men

Туфли-голуби разлетелись по Сети: не хотите такие?

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан Wo&Men

Эксперты открыли вредные стороны кваса: кому он противопоказан

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
http://alkoutlet.lv

Темы

 