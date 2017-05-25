Британская полиция после утечек не будет делиться с США данными о теракте в Манчестере

Британская полиция, расследующая теракт в Манчестере, прекратила обмен информацией с Соединенными Штатами после утечек секретных сведений в СМИ, сообщает BBC.

Накануне американская газета The New York Times опубликовала на своем сайте фотографии элементов бомбы, которую привел в действие смертник Салман Абеди во время теракта, в том числе детонатора. Также было опубликовано фото разорванного голубого рюкзака фирмы Karrimor, в котором Абеди, вероятно, пронес бомбу. Примеру NYT последовали другие СМИ: так, упомянутые снимки появились на сайте ABC News, а позже и в британской прессе.

Как сообщила газета The Independent, публикация секретных фото, которые Лондон передал в Вашингтон, привела представителей британских властей «в ярость».

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Пресса особо отмечает, что утечка произошла спустя несколько часов после того, как глава МВД Великобритании Эмбер Радд предупредила о неприемлемости передачи прессе деталей расследования. После публикации фото Радд заявила, что «раздражена» раскрытием информации, и предостерегла Вашингтон от повторения таких действий.































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Вашингтону также поставили в вину, что информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после устроенного им взрыва у Manchester Arena.

В Лондоне считают, что подобные публикации могли повредить расследованию. Кроме того, в полиции указали, что обнародование таких фото принесло дополнительные страдания семьям жертв, сообщает агентство Reuters. Мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о своей обеспокоенности утечками. Как сообщил глава города, он обсуждал этот вопрос с исполняющим обязанности посла США в Британии. Как сообщает Reuters, в свою очередь и. о. американского посла Льюис Люкенс заявил, что правительство Соединенных Штатов начало расследование и примет соответствующие меры, чтобы установить источник утечек и пресечь их повторение.

Тереза Мэй выскажет свое недовольство Трампу

Премьер-министр Тереза Мэй подтвердила сообщения СМИ о том, что она поднимет вопрос об утечках в беседе с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы правительства, она донесет до Трампа позицию Лондона о том, что секретные данные, которыми стороны делятся друг с другом, должны быть защищены от утечек, передает ВВС. Лидеры двух стран встретятся на саммите НАТО в Брюсселе, который стартует в четверг, 25 мая.

Мэй, комментируя итоги прошедшего в четверг заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, также сообщила, что в пятницу отправится на саммит G7 в Италии, где примет участие в дискуссиях, посвященных борьбе с терроризмом, а также сотрудничеству стран «Большой семерки» для противостояния угрозе терактов и пресечения распространения экстремистской идеологии в соцсетях. 43-й саммит G7 пройдет 26-27 мая в Таормине.

Как пишетPolitico,

на Даунинг-стрит и в британских службах безопасности царит ощутимое негодование по поводу количества информации, просочившейся в открытый доступ.

Высокопоставленный представитель Уайтхолла высказал свое негодование Вашингтону, который британцы обвиняют в утечках и в «неприемлемом» злоупотреблении доверием. Министр обороны Майкл Фэллон, который будет сопровождать Мэй в Брюсселе, заявил, что утечки ставят антитеррористическое расследование под угрозу.

По словам представителя Уайтхолла, которые приводитInoPressa, эти фотографии причинят боль жертвам, их семьям и широкой общественности. «Британские чиновники и министры дают понять своим американским коллегам, что такие утечки изнутри системы неприемлемы», - пояснил он.













































































Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







По данным ВВС, в других сферах обмен информацией между Вашингтоном и Лондоном продолжится. Как сообщает корреспондент Гордон Корера, британские власти считают источником утечки не Белый дом и администрацию Трампа, а именно правоохранительные органы США.

По делу задержано восемь человек

В четверг британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. Ранее в городе Нанитон в Центральной Англии (графство Уорикшир) в ходе полицейского рейда и обысков был арестован седьмой подозреваемый.

Незадолго до этого была задержана шестая подозреваемая, однако рано утром полиция Манчестера сообщила, что женщину отпустили без предъявления обвинений. Как отмечаетРусская служба ВВС, таким образом всего по делу арестовано восемь человек.

Взрыв в Манчестере прогремел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena после концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 64 человека находятся в больницах, еще девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным следствия, теракт осуществил 22-летний Салман Абеди, также погибший при взрыве.

