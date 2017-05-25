Украинский депутат попался на обмене интимными фото в Раде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Один из народных депутатов прямо во время заседания Рады обменивался интимными картинками в мессенджере Viber с неизвестной девушки.

Соответствующие фотографии опубликовал журналист Александр Дубинский.

По его словам, речь идет о депутате от «Нашего края» Сергее Шахове. На фотографиях видна часть разговора.

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Некая девушка, подписанна как Диана, пишет: «Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?»

Нардеп отвечает: «Включай Канал рада и увидишь))) Работаю». Далее следует обмен интимными картинками и видео.

Ранее депутата Вячеслава Константиновского поймали за просмотром порнокартинок в Раде.


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