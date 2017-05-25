Издевательская компенсация пострадавшей во время теракта в метро Питера возмутила соцсети

Известный российский блогер Рустем Адагамов рассказал в своем Twitter о том, что одной из пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга заплатили 1 тысячу рублей (15 евро) в качестве компенсации.

Назначенная к выплате сумма вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей.

Twitter

Вот сколько выплатили одной из пострадавших во время теракта в метро pic.twitter.com/pZ8BDyZAHi— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 May 2017

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"Выгодоприобретатель" – это они так жертв теракта именуют?" – задался вопросом СуровыйТомск.

«Именно в результате такого отношения наши люди будут всегда жить в г*вне», – отметил Vladimir Fofanov.

«Просто перевели штраф студента, который один раз проехался на автобусе с просроченным проездным», – решил rustySasha.

«Да этого даже не хватит на возможно необходимые лекарства!» – отметил Holy Blondy Polly.

Напомним, 3 апреля в питерском метро в вагоне одного из поездов произошел взрыв. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек, еще свыше 100 получили раения.

Как сообщал Topnews, террористом-смертником следствие считает уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова.