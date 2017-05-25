В МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что отмена виз в страны ЕС для граждан Украины станет лучшим "подарком" для Кремля. По словам дипломата, до одного из главных праздников России осталось меньше месяца, и Киев готовит к нему "чувствительный подарок».

«12 июня РФ отмечает свой день (якобы независимости от кого-то). Чувствительнее «подарка» не найти», - написала Зеркаль в Facebook.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко планирует с помпой отметить начало действия безвизового режима между его страной и ЕС. Он предложил министрам присутствовать на пропускных пунктах в первый день.

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«Я обращусь к правительству — пусть министры в этот день выйдут и посмотрят, какая ситуация будет на пунктах пропуска», -

цитирует Порошенко «112 Украина».

При этом он пожелал видеть на КПП иностранных дипломатов и попросил главу МИД Павла Климкина пригласить зарубежных коллег, «чтобы создать атмосферу праздника».

«И не дай бог, мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит», — добавил украинский президент.

Безвизовый режим с Евросоюзом для Украины начнет действовать с 11 июня.

«Первые безвизовые поездки будут возможны уже в 00.01 11 июня», — сказано в официальном сообщении правительства Украины.

Как писал TopNews, на прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о предоставлении безвизового режима украинским гражданам.


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