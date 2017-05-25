ФОТО: В Кувейте поймали голубя с мешком наркотиков

Таможенные службы в Кувейте задержали голубя, переносившего наркотики в миниатюрном рюкзаке, сообщают местные СМИ. В общей сложности 178 таблеток были обнаружены в тканевом мешке, привязанном к спине птице.

Голубя поймали возле таможенного поста в Абдали неподалеку от границы с Ираком.

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Журналист издания Al-Rai заявил, что наркотики были произведены на основе кетамина - анестетика, который также используется как «клубный» наркотик.

Абдулла Фахми рассказал Би-би-си, что таможенникам было известно об использовании голубей для контрабанды наркотиков, однако им впервые удалось поймать одну из этих птиц.