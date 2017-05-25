В машине бывшего премьер-министра Греции Пападемоса взорвалась бомба

В Афинах в результате взрыва пострадал бывший премьер Греции Лукас Пападемос. Взрывное устройство сработало в автомобиле политика. В результате инцидента пострадали он и его водитель, которые уже были доставлены в больницу. По данным агентства Reuters, бомба была спрятана в конверте.

Как отмечает BBC, и у Пападемоса, и у его водителя - не опасные для жизни ранения ног. При этом источник журналистов на данный момент не подтверждает версию о бомбе в конверте.

Лукас Пападемос возглавлял правительство Греции в период с ноября 2011 года до мая 2012-го, ранее он занимал пост вице-президента Европейского Центробанка - с 2002 года по 2010-й. Именно он обеспечил Афинам получение кредитов ЕС и МВФ на сумму в 170 миллиардов евро для стабилизации греческой экономики. В 90-е годы Пападемос был главой Банка Греции, напоминает NEWSru Israel.