История удивительного спасения Лизы во время теракта в Манчестере

 

Фото: facebook

Айфон спас жизнь 45-летней Лизе Бриджетт, находившейся среди зрителей во время теракта в Манчестере.

Жительница Северного Уэльса Лиза Бриджетт, работающая менеджером в лодочной мастерской, пришла на концерт Арианы Гранде вместе со своей дочерью и ее подругой. В момент взрыва женщина разговаривала по своему телефону, в который и попала смертоносная гайка, сообщает Telegraph.

Айфон британки значительно уменьшил скорость смертоносной гайки, отскочившей сквозь щеку женщины в ее нос. Муж Бриджетт считает, что благодаря гаджету его супруга смогла остаться в живых.

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Фото: facebook

В результате взрыва женщина получила множественные ранения. Тем не менее, женщина сможет полностью восстановиться - разве что, как отмечает ее супруг, на месте ее отрубленного среднего пальца не вырастет новый.

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