Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе грубо отодвинул вставшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича.
Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.
Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Кстати, в кадре рядом с ним - президенты Латвии и Литвы.
Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) 25 May 2017