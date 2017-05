Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории

Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Кстати, в кадре рядом с ним - президенты Латвии и Литвы.

Twitter

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) 25 May 2017