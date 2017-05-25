Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе грубо отодвинул вставшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Кстати, в кадре рядом с ним - президенты Латвии и Литвы.

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