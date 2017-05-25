Власти Турции объяснили, почему не задержали организатора теракта в Манчестере

В службе безопасности Турции прокомментировали сообщения СМИ о том, что исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди прибыл в Британию из Стамбула.

В ведомстве подчеркнули, что не получали никаких предупреждений от европейских стран и потому не задержали преступника, который совершил теракт через несколько дней после визита в Турцию.

«Он не проводил время в Турции, и он не въезжал или не выезжал из Сирии во время своих путешествий, такой информации в его записях нет», — приводит Reuters слова одного из чиновников.

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Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







В ходе своих путешествий он сначала направился в Европу, затем в «третью страну», название которой не уточняется, после этого — в Турцию и затем — в Европу. Отмечается, что «третья страна» была не Сирией.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источник в немецкой разведке сообщило, что Абеди прилетел в Великобританию из Турции за четыре дня до преступления, по пути остановившись в Германии.

Взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По последним данным, погибли 23 человека, еще 64 остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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