Трамп на саммите НАТО предупредил об угрозе со стороны России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп не сделал отчетливого заявления о приверженности США статье 5-й Устава НАТО. В то же время он призвал партнеров Вашингтона по альянсу учитывать угрозу со стороны России.

«НАТО будущего должна очень пристально сосредоточиться на терроризме и проблеме миграции, а также на угрозе со стороны России для государств на восточных и южных границах НАТО», - заявил на саммите НАТО в Брюсселе в четверг, 25 мая, президент США Дональд Трамп. Он призвал партнеров Вашингтона по Североатлантическому альянсу к совместной решительной борьбе с терроризмом.

«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными, мы должны быть бдительными», - отметил Трамп,

подчеркнув, что террор угрожает всему человечеству.

Претензии вместо заверений

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Обозреватели отметили, что глава Белого дома не сделал отчетливого заявления о приверженности США статье 5-й натовского Устава, в которой речь идет о коллективной безопасности, зато вновь настоятельно призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону.

23 страны-члена НАТО задолжали американским налогоплательщикам гигантские суммы денег, заявил президент США. Он назвал согласованную союзниками по НАТО долю ассигнований на военные нужды в объеме 2 процентов от ВВП самым минимумом, учитывая экономический потенциал этих государств. Трамп, однако, отметил, что многие партнеры по альянсу не выполнят даже этих минимальных, по его словам, финансовых обязательств.

После речи Трампа в Брюсселе один из высокопоставленных представителей Белого дома заверил, что Трамп привержен статье 5-й Устава НАТО, обязывающей партнеров по альянсу оказывать военную помощь любому из членов организации, если тот подвергнется агрессии. «Это самая суть альянса», - подчеркнул чиновник.


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