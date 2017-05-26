Жители китайских сел пожаловались на нашествие «странных жуков»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители двух сел в китайской провинции Юньнань жалуются на тысячи многоножек, которые выползли на улицы после дождей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Газета уточняет, что они появились после наводнения, вызванного сильными ливнями. Местные жители утверждают, что никогда не видели подобных существ, и окрестили их «странными жуками».

Они собрали десятки килограммов мертвых членистоногих и жалуются, что их трудно истребить. Их не берут обычные инсектициды, а когда их бросают в огонь или поливают кипятком, они сворачиваются в клубок и остаются живы.

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По словам представителя местных природоохранных органов Вана Цзяньбина, наводнение выгнало многоножек из темных и влажных мест, где они жили. Он порекомендовал местным жителям использовать для борьбы с ними гашеную известь.


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