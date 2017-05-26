Белый дом объяснил инцидент с Трампом и премьером Черногории

Президент США Дональд Трамп, когда отодвинул в сторону на саммите НАТО в Брюсселе премьера Черногории Душко Марковича, следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран – членов альянса на их коллективной фотографии. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича.

Видеозапись произошедшего вызвала недоумение у многих пользователей интернета.

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«Я не видел этого видео», – сказал Спайсер.

Twitter

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме этой расстановки.

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