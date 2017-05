Белый дом объяснил инцидент с Трампом и премьером Черногории

Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича.

Видеозапись произошедшего вызвала недоумение у многих пользователей интернета.

«Я не видел этого видео», – сказал Спайсер.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017