Белый дом объяснил инцидент с Трампом и премьером Черногории

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп, когда отодвинул в сторону на саммите НАТО в Брюсселе премьера Черногории Душко Марковича, следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран – членов альянса на их коллективной фотографии. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича.

Видеозапись произошедшего вызвала недоумение у многих пользователей интернета.

Реклама

«Я не видел этого видео», – сказал Спайсер.

Twitter

При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме этой расстановки.

Еще по этой теме
Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории

Этот неловкий момент: Трамп оттолкнул вставшего перед ним премьер-министра Черногории


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 163000 EUR

reklama.vesti.lv

С жареной рыбой связали опасную болезнь Wo&Men

С жареной рыбой связали опасную болезнь

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

В Сети показали медведя атакующего охотника Hi-Tech

В Сети показали медведя атакующего охотника

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 