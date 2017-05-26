В Таджикистане у антикоррупционного следователя нашли бункер с золотом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Таджикистане у старшего следователя антикоррупционного агентства Фирдавса Ниезбадалова был найден бункер с деньгами, автомобилями и драгоценностями - сообщает портал topnews.ru

Из тайника вынесли несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями, а также выкатывали шесть внедорожников.

Бункер с замаскированным входом находился в доме его родителей. Как утверждают свидетели, отец Ниезбадалова добровольно показал следователям вход в бункер, который был тщательно скрыт. В свою очередь мать оказывала яростное сопротивление следователям, угрожала самосожжением, а также заявляла, что ценности не принадлежат сыну, и что их в дом подбросили неизвестные злоумышленники.

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Также на коррупции был пойман и брат Ниезбадалов. В ходе обыска у него была изъята крупная сумма наличных.

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