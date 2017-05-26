Власти Эстонии решили выслать из государства двух российских дипломатов.

«Мы можем подтвердить, что данный инцидент имеет место», - сообщила в пятницу BNS пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

В то же время, МИД Эстонии не приводит ни подробности, ни обстоятельства происшествия.

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Как стало известно, из Эстонии будут высланы генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Сергей Сургаев. В связи с этим решением направлена нота посольству России в Таллинне и дипломаты теперь должны покинуть страну.

Полиция безопасности заверила, что ведомство осведомлено об инциденте.

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