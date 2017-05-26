ВИДЕО: Под Тверью разметку нанесли на грунтовую дорогу

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В Тверской области разделительную полосу нанесли на грунтовую дорогу, ведущую в деревню Палкино.

По данным ТИА, курьезная видеозапись сделана на границе Твери и Калининского района, однако чиновники всех уровней активно отрицают причастность к произошедшему.

Так, в администрации Никулинского сельского поселения журналистам сказали: «Это не мы!». «Дорога не наша, и разметка тоже не наша, звоните в администрацию Калининского района», — заявила чиновница Никулинской администрации и бросила трубку.

Реклама

В администрации Калининского района заявили, что видео снято не у них. «Да нет там у нас такой дороги, — указала сотрудница администрации.

— Не могли у нас такое сделать! Ну надо ж только, на песок где-то разметку нанесли!»

Журналисты выехали на место и удостоверились, что на разбитой песчаной дороге к деревне Палкино действительно нанесена разметка. При этом разметка петляет по дороге, огибает ямы, а где-то и вовсе уходит к обочине. За прошедшие сутки автомобилисты уже испортили ее, но по-прежнему видно, что здесь поработала спецтехника.

Выяснить, кто, зачем и на какие деньги нанес разметку на песок, так и не удалось. В дорожном отделе администрации Калининского района пояснили, что ни администрация района, ни администрация Никулинского сельского поселения не рисовала и не просила наносить эту разметку.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR

reklama.vesti.lv

Фэшн-эксперт разнес в пух и прах стиль первой леди Латвии Wo&Men

Фэшн-эксперт разнес в пух и прах стиль первой леди Латвии

В Сети показали медведя атакующего охотника Hi-Tech

В Сети показали медведя атакующего охотника

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера Hi-Tech

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

Курьезы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 