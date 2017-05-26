ВИДЕО: Под Тверью разметку нанесли на грунтовую дорогу

В Тверской области разделительную полосу нанесли на грунтовую дорогу, ведущую в деревню Палкино.

По данным ТИА, курьезная видеозапись сделана на границе Твери и Калининского района, однако чиновники всех уровней активно отрицают причастность к произошедшему.

Так, в администрации Никулинского сельского поселения журналистам сказали: «Это не мы!». «Дорога не наша, и разметка тоже не наша, звоните в администрацию Калининского района», — заявила чиновница Никулинской администрации и бросила трубку.

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В администрации Калининского района заявили, что видео снято не у них. «Да нет там у нас такой дороги, — указала сотрудница администрации.

— Не могли у нас такое сделать! Ну надо ж только, на песок где-то разметку нанесли!»

Журналисты выехали на место и удостоверились, что на разбитой песчаной дороге к деревне Палкино действительно нанесена разметка. При этом разметка петляет по дороге, огибает ямы, а где-то и вовсе уходит к обочине. За прошедшие сутки автомобилисты уже испортили ее, но по-прежнему видно, что здесь поработала спецтехника.

Выяснить, кто, зачем и на какие деньги нанес разметку на песок, так и не удалось. В дорожном отделе администрации Калининского района пояснили, что ни администрация района, ни администрация Никулинского сельского поселения не рисовала и не просила наносить эту разметку.