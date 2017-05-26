Школы в Белоруссии переводят на расписание «под Колю» - сына Лукашенко

В Белоруссии с 1 сентября 2017 года 82,5% учреждений общего среднего образования будут начинать занятия с 09:00, 17,2% школ - с 08:30, а 0,3% - с 08:00. Об этом доложил президенту республики Александру Лукашенко министр образования Игорь Карпенко во время посещения главой государства одной из минских школ, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко 12 мая поручил пересмотреть график работы школ, заявив, что «раньше девяти утра уроки начинать не надо», напоминает портал TUT.by. Инициативу он объяснил заботой о здоровье детей. Между тем сайт «Хартыя'97» называет нововведение графиком «под Колю», подразумевая младшего сына белорусского лидера: якобы таким образом внебрачному президентскому отпрыску, регулярно сопровождающему отца в различных поездках, дадут возможность подольше поспать.

Тем временем минские школы нашли способ обойти нововведение: занятия в следующем учебном году официально будут начинаться с 09:00, но с 08:00 или 08:15 в расписании будут стоять факультативы, сообщает «Наша Нива».

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Программы и количество учебных часов на их изучение сейчас таковы, что без факультативов глубокое усвоение знаний по основным предметам невозможно. Кроме того, факультативы необходимы, чтобы зарплата учителей была выше. Формально посещение факультативов необязательно, но фактически в большинстве городских учреждений образования это обычные занятия, говорится в публикации.

Как рассказали «Нашей Ниве» в двух минских и двух брестских школах, опрос родителей показал, что от 80 до 95% учреждений среднего образования категорически не согласны с переносом начала занятий на девять часов хотя бы по той причине, что рабочий день у родителей начинается раньше.

Негативно отнеслись к нововведению и опрошенные изданием педагоги: по их мнению, это пример волюнтаризма некомпетентных людей.

Хотя занятия будут начинаться в девять, для удобства родителей, которым нужно на работу рано, школы будут открыты с восьми часов, и до начала уроков у детей, которых привели раньше, могут быть факультативы, творческие занятия, разминка, классные часы и возможность доделать домашние задания, рассказала пресс-секретарь Министерства образования республики Людмила Высоцкая 25 мая.

Самым оптимальным вариантом для того, чтобы уроки не заканчивались поздно, а дети могли ходить в кружки и музыкальные школы, она назвала сокращение перемен на пять минут, сообщает TUT.by.

Школьник N1

Учебе Николая Лукашенко давно уделяют много внимания. В октябре 2015 года белорусские журналисты, обратившие внимание на то, что президентский отпрыск побывал на военном параде в Китае, прогуляв уроки в школе, решили развить тему в обширное исследование. Опираясь на фотографии с различных мероприятий, в которых принимали участие Лукашенко и его сын, журналисты пришли к выводу: только за сентябрь Николай пропустил столько же уроков, сколько за половину предыдущего учебного года.

Ранее журналисты пытались проверить слухи о том, что сын президента редко появляется в школе. Лукашенко в конце августа 2015 года опроверг эту информацию: «Ничего подобного!» До этого он говорил, что не хочет растить сына президентом и тем более передавать ему власть. В конце декабря 2016 года 12-летний Николай Лукашенко заявил, что не испытывает большого желания стать преемником своего отца на посту главы государства.

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