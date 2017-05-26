Угонщик выкинул водителя из спорткара, но не справился с коробкой передач

 

Фото: Скриншот видео

Полиция Лас-Вегаса выложила на своем YouTube-канале видеозапись инцидента с неудачной попыткой угона автомобиля. Правоохранители просят зрителей помочь идентифицировать и разыскать незадачливого угонщика.

Как указывается в описании ролика, латиноамериканец примерно 35 лет открыл дверь припаркованного на стоянке спорткупе Nissan, схватил водителя и вытащил его из салона. После этого напавший сел на водительское кресло и попытался уехать. Но не смог, так как, похоже, не знал, как пользоваться механической коробкой передач.

В итоге непрофессиональному автовору пришлось спешно покинуть салон желанного спорткара и ретироваться несолоно хлебавши. Опомнившийся хозяин авто попытался его догнать, но безуспешно.

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