Гей-партнер премьера Люксембурга сфотографировался в первыми леди стран G7

Муж главы люксембургского кабинета министров принял участие во встрече первых леди государств «Большой семерки» (G7).
38-летний Готье Дестеней и премьер Ксавье Беттель живут в официальном браке с мая 2015 года.
«Первый джентльмен», — гласит подпись к фотографии в Twitter.
#Luxembourg's First Gentleman #GauthierDestenay poses for group photo - https://t.co/9iIokJm0eG - @Xavier_Bettel pic.twitter.com/uljNqGeh5f— Luxemburger Wort EN (@Wort_EN) 26 мая 2017 г.
Переговоры глав стран G7 открываются сегодня в итальянской Таормине.