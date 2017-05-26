Гей-партнер премьера Люксембурга сфотографировался в первыми леди стран G7

Муж главы люксембургского кабинета министров принял участие во встрече первых леди государств «Большой семерки» (G7).

38-летний Готье Дестеней и премьер Ксавье Беттель живут в официальном браке с мая 2015 года.

«Первый джентльмен», — гласит подпись к фотографии в Twitter.

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Переговоры глав стран G7 открываются сегодня в итальянской Таормине.