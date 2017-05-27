У саласписского дома культуры «Энергетик» треснули несущие стены

 

Фото: Скриншот видео

Дом культуры «Энергетик» в Саласпилсе, где сейчас идёт реконструкция, находится в предаварийном состоянии. В несущих стенах здания специалисты обнаружили трещины. Работы прекращены, здание законсервировано. Что теперь делать с домом культуры — решают специалисты, сообщает Русское вещание LTV7.

Реконструкция дома культуры «Энергетик» в Саласпилсе идёт уже два с половиной месяца. Стоимость проекта — более четырёх миллионов евро. Без НДС.

Процесс реконструкции предусматривал снос одной из несущих стен, а также расширение самого здания.

И после того, как часть работ была проведена, оказалось, что по оставшимся стенам пошли трещины.

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Сейчас все работы прекращены. Рабочие ждут. Здание должно быть законсервировано. Затем проведут технический анализ изменений. В Бюро по надзору за строительством говорят — трещины в здании были констатированы ещё до начала строительных работ, но не такие большие. На прошлой неделе, когда надзор обнаружил, что трещины увеличились - специалисты снова провели проверку.

«Главная стена фасада отклонилась на 40 мм, то есть 4 см.

И вторая стена на 34 мм, чуть меньше. Показатель того, находится ли здание в предаварийном состоянии — 1/200 от высоты. В данном случае, 40 мм это 1/195-ая. То есть стены находятся в предаварийном состоянии», - объясняет глава отдела экспертизы Бюро по надзору за строительством Вадим Горемыкин.

По мнению специалистов, вероятнее всего трещины были в здании годами. Ведь построили его в конце 70-х годов. Строительство стало катализатором.

«Проектировщик перед началом проектирования также проводил техническое обследование. Но, учитывая, что там были и подвесные потолки, и конструкции были закрыты, проектировщик мог и не видеть этих проблем», - говорит строительный инспектор Бюро по надзору за строительством Эдуард Рапша.

После того, как масштаб изменений здания будет определён, для продолжения работ нужно будет менять проект.

Плюс — дополнительные работы по укреплению дома культуры. Расходы придётся покрывать самоуправлению.

«Насколько — это будет известно после того, как будет сделана проектная документация и дополнительное укрепление конструкций. Это будет в сотнях тысяч евро. Может одна, может две. Но я не знаю. В бюджете деньги есть на эту работу, так как эта реконструкция была предусмотрена в течение 2 лет. Соответственно половина денег в этом году. Половина — в следующем», - комментирует ситуацию исполнительный директор Саласпилской краевой думы Андрей Яункалнс.

Реконструкция дома культуры «Энергетик» в Саласпилсе по плану должна длиться 18 месяцев и завершиться в августе 2018-го. Скорее всего из-за предаварийного состояния этот срок увеличится. Возможно, на несколько месяцев. Если думе не удастся договориться с проектировщиком о стоимости работ — придётся искать других исполнителей. Но в этом случае нужно будет проводить очередной конкурс. Успеют ли к столетию Латвии — не известно.


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