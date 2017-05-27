Белый Дом думает об усилении санкций против России

Советник Белого дома по вопросам экономики Гэри Кон
 

Советник Белого дома по вопросам экономики Гэри Кон. Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA

В Белом Доме не намерены в нынешних условиях ослаблять санкции против России, а, напротив, могут их ужесточить.

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Об этом заявил журналистам на брифинге советник Белого дома по вопросам экономики Гэри Кон, передает РИА Новости.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)», — сказал он.

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По его словам, Трамп «намерен сохранять санкции».

«Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», - добавил представитель администрации американского президента.

Отметим, что накануне в Белом Доме заявляли, что позиция Трампа по санкциям против России еще не определилась.

Также напомним, что на этой неделе президент США заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе.

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