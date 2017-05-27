Белый Дом думает об усилении санкций против России

В Белом Доме не намерены в нынешних условиях ослаблять санкции против России, а, напротив, могут их ужесточить.
- Киев: В ЕС поддержали продление санкций против РФ 15 мая 2017 г.
Об этом заявил журналистам на брифинге советник Белого дома по вопросам экономики Гэри Кон, передает РИА Новости.
«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)», — сказал он.
По его словам, Трамп «намерен сохранять санкции».
«Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», - добавил представитель администрации американского президента.
Отметим, что накануне в Белом Доме заявляли, что позиция Трампа по санкциям против России еще не определилась.
Также напомним, что на этой неделе президент США заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе.Еще по этой теме