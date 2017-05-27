В Испании поспорили, стоит ли пускать в отели постояльцев с детьми

 

Фото: depositphotos.com

На уходящей неделе в тренде испанского твиттера оказался хештег #HotelesSinNiños («Отели без детей»). Тема стала одной из самых горячо обсуждаемых, но, несмотря на горячие споры, испанские отели не смогут установить подобный запрет.

Как передает «Испания по-русски», споры разгорелись после того, как департамент по равенству и внутренней политике Валенсийского сообщества предложил меры против отелей, запрещающих пребывание с детьми. Сторонники этого запрета приравнивают его к целевым разграничениям, уже существующим в обществе, вроде дискотек для лиц старше 18 и нудистских пляжей. Новая же поправка к закону требовала «запретить разделение и дискриминацию по возрасту в туристической сфере, в частности сервисы для лиц, достигших 18 лет и не имеющих детей».

Валенсийское агентство по туризму (AVT) запретило эту поправку в прошлую пятницу, но не из солидарности с такого рода отелями. Как сообщили СМИ его представители, «нет необходимости» вводить подобные меры, поскольку «отели Валенсии - для всех и отель не может запретить вход по признаку возраста, пола, расы и так далее». Таким образом,

гостиницы Валенсии не смогут официально позиционировать себя как предназначенные для определенной категории людей.

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Однако они имеют право ориентировать свою рекламу на конкретную аудиторию. Примеры тому - отели gay-friendly, baby-friendly и pet-friendly, ориентированные соответственно на геев, людей с детьми и животными, но при этом открытые и для посетителей с другими увлечениями. Кроме того, AVT не видит ничего обидного в слоганах типа adults only («только для взрослых»), выражающих определенную маркетинговую стратегию, но не ущемление чьих-либо прав, сообщает Verne.

Напомним, еще ранее отмечалось, что в Европе растет популярность гостиниц для взрослых. Клиентами таких гостиниц становятся не только молодые пары, у которых пока нет детей, но также и родители, которые хотели бы во время отпуска отдохнуть от шума и гама.


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