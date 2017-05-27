Скончался легенда американской политики Збигнев Бжезинский

Збигнев Бжезинский
 

Збигнев Бжезинский. Фото: AP/ScanPix

В штате Вирджиния на 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский — помощник по нацбезопасности экс-президента Джимми Картера и один из ведущих идеологов внешней политики США.

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По данным Fox News, политолог и социолог польского происхождения окончил свои дни в больнице Inova Fairfax Hospital города Фоллс-Черч.

Смерть Бжезинского наступила 26 мая, однако его дочь Мика сообщила о ней только сегодня.

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«Мой отец спокойно скончался сегодня ночью», — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram,

она также сообщила весть о его смерти в Twitter.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в семье польских дипломатов, в 1950-е годы получил гражданство США, где сделал академическую, а в дальнейшем и политическую карьеру.

С 1977—1981 находился на посту советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера и был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа. В последние годы вел преподавательскую деятельность, а также возглавлял ряд общественных организаций.

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