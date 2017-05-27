Эстония хочет участвовать в коалиции против ИГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Эстония ведет с США и другими союзниками и партнерами переговоры о возможном участии в коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает Интерфакс Украина.

«Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнерами о создании крупной коалиции против ИГ», − заявил министр обороны страны Маргус Цахкна в эфире Эстонского телевидения.

Он отметил, что

Эстония сейчас участвует в тренировочной миссии в Ираке, направив туда десять своих военнослужащих.

Кроме того, парламент обсуждает в настоящее время вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

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«Об этом пока еще рано говорить, но это никакой не секрет, что именно на тему большой коалиции мы консультировались как с США, так и с другими партнерами, о том, каким бы мог быть наш вклад», − отметил Цахкна.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО одобрили вступление альянса в коалицию по борьбе с ИГ.

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