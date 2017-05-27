В центре Москвы задержали ребенка за чтение «Гамлета»

В Москве в районе Арбата полиция задержала 10-летнего мальчика за чтение стихов, передает ОВД-Инфо.

По информации портала, ребенок гулял с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом рассказывал вслух Гамлета. Отмечается, что внезапно подъехала полиция и без объяснения причин посадила ребенка в машину, забрав его у матери.

Позже в отдел полиции подъехали адвокаты, которые жалобы на действия правоохранителей.

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В центре Москвы, среди бела дня, охуевшие менты грубейшим образом задерживают 10-летнего ребенка. Охренеть, конечно. pic.twitter.com/Ij6l7vaTUj— Рустем Адагамов (@adagamov) May 27, 2017

По словам отца ребенка, в полиции заявили, что забрали ребенка за попрошайничество.

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Москвичи, можете спокойно гулять по улицам. Преступник пойман pic.twitter.com/Z3Kq7W55mx— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) May 26, 2017

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что московские полицейские задержали мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи.

По информации полиции, ребенка это заставляли делать родители. «Сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей», − говорится в сообщении московского ГУ МВД.

Начальник пресс-службы ведомства Александр Князев заявил, что руководство центрального округа столичной полиции назначило проверку по факту задержания ребенка.