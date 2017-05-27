В центре Москвы задержали ребенка за чтение «Гамлета»

 

Фото: Facebook

В Москве в районе Арбата полиция задержала 10-летнего мальчика за чтение стихов, передает ОВД-Инфо.

По информации портала, ребенок гулял с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом рассказывал вслух Гамлета. Отмечается, что внезапно подъехала полиция и без объяснения причин посадила ребенка в машину, забрав его у матери.

Позже в отдел полиции подъехали адвокаты, которые жалобы на действия правоохранителей.

Реклама

Twitter

По словам отца ребенка, в полиции заявили, что забрали ребенка за попрошайничество.

Twitter

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что московские полицейские задержали мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи.

По информации полиции, ребенка это заставляли делать родители. «Сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей», − говорится в сообщении московского ГУ МВД.

Начальник пресс-службы ведомства Александр Князев заявил, что руководство центрального округа столичной полиции назначило проверку по факту задержания ребенка.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

В Сети показали медведя атакующего охотника Hi-Tech

В Сети показали медведя атакующего охотника

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки Wo&Men

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц Wo&Men

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 