В США казнили 75-летнего убийцу. Исполнение приговора переносили семь раз

В Алабаме 26 мая казнили 75-летнего Томми Артура, осужденного за убийство в 1982 году мужа своей подруги.

Его защите удавалось перенести исполнение смертного приговора семь раз, из-за этого журналисты называли его «Гудини смертной казни».

В последние месяцы защита пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для обезболивания.

Реклама

Артур настаивал на своей невиновности. Показания на него дала жена погибшего, заявившая, что обсуждала с ним убийство.

Как пишет Reuters, на месте преступления не было найдено физических улик против него; при этом, указывает агентство со ссылкой на адвокатов, власти Алабамы отказались проанализировать ДНК с парика, который использовал убийца.

Артура трижды признавали виновным, однако первые два приговора были отменены.

На последнем процессе он попросил у присяжных смертного приговора — как пишет Associated Press, для больших возможностей для апелляции.

Ранее, в штате Арканзас состоялось две казни подряд. Смертельные инъекции были сделаны Джеку Джонсу и Марселу Вильямсу. Накануне Верховный суд США отклонил апелляции их защиты на смертные приговоры.

Одного из казненных 25 апреля, Джека Джонса, приговорили к смертной казни в 1996 году за изнасилование и убийство бухгалтера Мэри Филлипс. Ее дочь Лэйси он избил и придушил, но она очнулась во время осмотра места преступления полицией.

Другому казненному, Марселу Вильямсу, вынесли смертный приговор в 1994 году за изнасилование и убийство Стейси Эриксон. Угрожая ей пистолетом, Вильямс заставил Эриксон сесть в свою машину и снять в банкомате деньги со своей карты. Ее тело нашли спустя две недели.

Еще по этой теме