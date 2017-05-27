СМИ: Олигарх Дерипаска был готов подтвердить связи Трампа с Россией

Один из влиятельнейших российских бизнесменов, президент компании «Русал» Олег Дерипаска был готов дать показания в конгрессе США в рамках комитетских расследований «российского вмешательства» в выборы в обмен на собственный иммунитет, сообщает New York Times.

Три источника газеты сообщили, что бизнесмен намеревался сотрудничать с комитетами палаты представителей и сената, если ему гарантируют полную безопасность от судебного преследования.

По данным издания,

члены конгресса «отвергли» предложение «из опасений, что соглашение создаст сложности для следователей ФБР».

В данное время ФБР не планирует вызывать Дерипаску на допрос.

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Адвокаты российского миллиардера пока никак не прокомментировали данную информацию.

16 мая Дерипаска подал в суд на Associated Press в связи с «клеветой» в публикациях агентства. 22 марта 2017 года оно опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой россиянин обвиняется в причастности к «преступным деяниям и правонарушениям».

В частности, в статье говорилось, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт тайно работал на Олега Дерипаску в «интересах властей РФ» и продвигал российские интересы в правительстве США.

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